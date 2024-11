Urheilu

NHL:n alkukauden suomalaisyllättäjä on Pittsburghin maalivahti Joel Blomqvist – Ex-hermesvahti on käyttänyt tilaisuutensa

Ville Väänänen Keskipohjanmaa

Toisen epäonni avaa usein mahdollisuuden jonkun toisen onnistumiselle. Näin voi sanoa tapahtuneen suomalaiselle jääkiekkomaalivahdille Joel Blomqvistille.

Joel Blomqvist on löytänyt paikkansa Pittsburgh Penguinsin maalilta. Blomqvistin tontilla maalipaikkaa hakemassa Toronton Nicholas Robertson. / Kuva: Claus Andersen

22-vuotias uusikaarlepyyläinen pelaa toista kokonaista kauttaan Pohjois-Amerikassa, ja yhtäkkiä hän on ollut alkukaudella NHL-joukkue Pittsburgh Penguinsin ykkösnimi tolppien väliin.

– Ihan hyvin kausi on alkanut. Joukkueella on tietysti ollut kausi tuloksellisesti haastava. Minulle on ollut hyvä, kun olen saanut aloittaa kauden täällä ylhäällä (NHL:ssä). Hyvältä on maistunut, Blomqvist sanoi STT:lle.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Blomqvistin päätyminen alkukauden kuumaksi nimeksi vaati sen, että ennen kauden alkua pelatussa harjoitusottelussa Pittsburghin kakkosmaalivahdiksi kaavailtu Alex Nedeljkovic loukkaantui. Kun kausi alkoi, Pittsburghin ykkösmolariksi kaavailtu Tristan Jarry epäonnistui. Suomalainen käytti mahdollisuuden hyväkseen ja nousi Pittsburghin ykkösnimeksi tolppien väliin.

Nedeljkovic kuntoutui pelikykyiseksi, mutta Jarry lähetettiin kesken joukkueen Kanadan-kiertuetta takaisin kotiin ja siirrettiin myöhemmin kahden viikon ajaksi AHL-joukkue Wilkes-Barre/Scrantoniin etsimään kadonnutta torjuntavirettään.

Kilpailutilanteesta Pittsburghissa Blomqvist vastaa varovaisemmin.

– No se on samanlainen missä joukkueessa tahansa. Aina on kaksi veskaria tai enemmän, ja aina yrittää olla se pelaava veskari, missä ikinä onkaan. Sitä yritän täälläkin päivittäisellä työllä näyttää.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

"NHL:ssä marginaalit ovat pienemmät"

Nähtäväksi jää, miten Pittsburgh toimii maalivahtitilanteensa kanssa. Todennäköisesti suomalaiselle lienee edessä vielä komennuksia AHL:ään, sillä Blomqvist pelaa tulokassopimuksella. Sen sijaan kokeneemmat Nedeljkovic ja Jarry joudutaan kierrättämään kahden viikon kuntoutusjaksoa lukuun ottamatta siirtolistan kautta AHL:ään, jolloin muut NHL-joukkueet voivat poimia heidät itselleen.

Siksi suomalainen elää matkalaukkuelämää Pennsylvaniassa.

– Vielä ei ole tullut lupaa hankkia asuntoa Pittsburghista. Toistaiseksi asun hotellissa.

Blomqvist on uusikaarlepyyläisen Muik Hockeyn kasvatti. Hän pelasi viime kauden kokonaan AHL:ssä ja esiintyi vakuuttavasti ja sai esimerkiksi kutsun sarjan tähdistöotteluun. Alkukauden perusteella maalivahdilla on näkemys AHL:n ja NHL:n pelillisistä eroista.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Suurin ero on se, että NHL:ssä marginaalit ovat paljon pienemmät. Jos täällä tekee pienen virheen, se näkyy aika nopeasti. Tämä on kyllä kova sarja. Pitää olla parhaimmillaan koko ajan.

Blomqvistin tie Pohjois-Amerikkaan on kulkenut Suomessa pitkin Valtatie 8:aa. Uudenkaarlepyyn jälkeen Blomqvist pelasi juniorina niin Vaasan Sportissa kuin pietarsaarelaisessa JeMussa, kunnes oli aika siirtyä Oulun Kärppiin. Kävipä Blomqvist hakemassa pelituntumaa myös Mestiksessä kokkolalaisen Hermeksen riveistä ennen kuin paikka Kärppien liigajoukkueesta aukesi.

Helmikuun huipputurnaus kiinnostaa

Yksi kuluvan kauden kohokohdista on helmikuun lopulla pelattava neljän huippumaan, Kanadan, Yhdysvaltojen, Ruotsin ja Suomen, välinen maajoukkueturnaus, jossa ovat mukana kaikki huippupelaajat. Ensimmäiset pelaajat valittiin turnaukseen kesällä, ja loput valinnat julkistetaan marras-joulukuun vaihteessa.

Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen nimesi joukkueeseen yhdeksi maalivahdiksi Nashville Predatorsin Juuse Saroksen, joka lienee turnauksessa Suomen ykkösmaalivahti. Kahdesta muusta paikasta käydään sitten isompi kisa. Blomqvist on epäilemättä yksi kisaajista yhdessä Kevin Lankisen, Ukko-Pekka Luukkosen, Justus Annusen ja Kaapo Kähkösen kanssa.

– No tietysti se kiinnostaa... Mutta koetan nyt saada täältä ensin pelipaikan. Se on tietysti hieno turnaus, ja olisi suuri kunnia olla mukana. Keskityn nyt kuitenkin ensin omaan arkeen ja koetan täällä päästä pelaamaan mahdollisimman paljon.

Muutama vuosi sitten Joel Blomqvist torjui Hermeksen maalilla Mestiksessä ennen kuin hän sai paikan Oulun Kärppien liigaryhmässä. Kuva: Markku Jokela

Ei kaunoja Pennasen kanssa

Blomqvist sanoi lokakuun lopulla, ettei Pennanen tai Leijonien manageri Jere Lehtinen ole ollut häneen yhteydessä.

Kesällä 2022 Blomqvist oli suomalaismediassa myrskyn silmässä, kun silloin Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkuetta luotsannut Pennanen jätti valitsematta Blomqvistin MM-joukkueeseen. Ratkaisua pidettiin yllättävänä.

Blomqvist vakuuttaa, ettei hänellä ole jäänyt Pennasen kanssa kaunoja.

– Ei ole enää mitään. Se on mennyttä.