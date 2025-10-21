Urheilu
Työt Jarossa päättyivät, mutta Niklas Vidjeskog ei sulje mitään vaihtoehtoja pois – mitä hän ajattelee KPV:stä?
FF Jaron menstysvalmentaja pohtii tulevaisuuttaan ja kertoo, millaista projektia etsii seuraavaksi.
FF Jaron ja päävalmentaja Niklas Vidjeskogin tiet eroavat kahden menestyksekkään kauden jälkeen. Vidjeskog nosti pietarsaarelaisjoukkueen Veikkausliigaan dramaattisen karsintavoiton kautta ja johdatti sen heti perään liigan seitsemännelle sijalle.
Seurajohto näki kuitenkin, että aika oli kypsä muutok