Työt Jarossa päättyivät, mutta Niklas Vidjeskog ei sulje mitään vaihtoehtoja pois – mitä hän ajattelee KPV:stä?

FF Jaron menstysvalmentaja pohtii tulevaisuuttaan ja kertoo, millaista projektia etsii seuraavaksi.

Niklas Vidjeskog kuvattuna marraskuussa 2023, kun hänen valmentajasopimuksensa FF Jaron kanssa julkistettiin. Kaksi vuotta myöhemmin tiet eroavat. Kuva: Tapio Lehtinen

Tapio Lehtinen Keskipohjanmaa

FF Jaron ja päävalmentaja Niklas Vidjeskogin tiet eroavat kahden menestyksekkään kauden jälkeen. Vidjeskog nosti pietarsaarelaisjoukkueen Veikkausliigaan dramaattisen karsintavoiton kautta ja johdatti sen heti perään liigan seitsemännelle sijalle.

Seurajohto näki kuitenkin, että aika oli kypsä muutok