Nivalan alueella susikiintiö lähes täysi

Aura-Paimion ja Pahkavaaran alueilla metsästyskiintiöt oli käytetty jo lauantai-iltana loppuun.

Susi Kuhmon erämaassa. Jo lähes puolet sallitusta susimäärästä on kaadettu. Kuva: Jussi Nukari
Aliisa Uusitalo, STT
Jo lähes puolet tämän vuoden sallitusta susimäärästä oli kaadettu myöhään lauantai-iltana, ilmenee Suomen riistakeskuksen tiedoista.

Riistakeskuksen ylläpitämän verkkopalvelun mukaan sekä Varsinais-Suomen Aura-Paimion että Pohjois-Pohjanmaan Pahkavaaran kiintiöalueilla metsästyskiintiöt olivat lauantaina puoli kymmenen aikaan illalla täynnä.

Lisäksi Kustavin, Lauhanvuoren ja Nivalan alueilla kiintiöt olivat illalla lähes täynnä.

Aura-Paimion alueella suurin osa susista kaadettiin Salossa. Pahkavaaran alueella kaadot tapahtuvat Utajärvellä.

Suden ympärivuotisesta rauhoituksesta luovuttiin vuoden vaihteessa. Susia on ollut lupa kaataa alueellisten kiintiöiden mukaisesti vuoden alusta alkaen. Metsästysaika jatkuu 10. helmikuuta asti.

Suden vuosittaiseksi rauhoitusajaksi on säädetty helmikuun 11. päivän ja marraskuun 30. päivän välinen aika.

