Kotimaa
Nivalan alueella susikiintiö lähes täysi
Aura-Paimion ja Pahkavaaran alueilla metsästyskiintiöt oli käytetty jo lauantai-iltana loppuun.
Jo lähes puolet tämän vuoden sallitusta susimäärästä oli kaadettu myöhään lauantai-iltana, ilmenee Suomen riistakeskuksen tiedoista.
Riistakeskuksen ylläpitämän verkkopalvelun mukaan sekä Varsinais-Suomen Aura-Paimion että Pohjois-Pohjanmaan Pahkavaaran kiintiöalueilla metsästyskiintiöt olivat lauantaina puoli kymmenen aikaan illalla täynnä.
Lisäksi Kustavin, Lauhanvuoren ja Nivalan alueilla kiintiöt olivat illalla lähes täynnä.
Aura-Paimion alueella suurin osa susista kaadettiin Salossa. Pahkavaaran alueella kaadot tapahtuvat Utajärvellä.
Suden ympärivuotisesta rauhoituksesta luovuttiin vuoden vaihteessa. Susia on ollut lupa kaataa alueellisten kiintiöiden mukaisesti vuoden alusta alkaen. Metsästysaika jatkuu 10. helmikuuta asti.
Suden vuosittaiseksi rauhoitusajaksi on säädetty helmikuun 11. päivän ja marraskuun 30. päivän välinen aika.