Nord Stream -putkien räjäyttämisestä epäilty ukrainalainen mies pidätettiin Italiassa
Italiassa Riminin alueella on pidätetty ukrainalainen mies, jonka epäillään osallistuneen Nord Stream -kaasuputkien räjäyttämiseen syyskuussa 2022. Asiasta kertoivat saksalaismediat.
Esimerkiksi sanomalehti Spiegel kertoi, että pidätettyä miestä kutsutaan nimellä Serhij K.
Miehen epäillään olleen osa ryhmää, jonka uskotaan asentaneen räjähteitä Venäjältä Saksaan kulkeviin Nord Stream -putkiin. Putket vaurioituivat syyskuussa 2022 räjähdyksissä, joiden uskotaan olleen sabotaasia.
Spiegelin mukaan ukrainalaisryhmän tavoitteena oli tuhota putkistot estääkseen Venäjää hyötymästä tulevaisuudessa kaasun myynnistä Eurooppaan.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on sanonut, että hänen hallituksensa ei tiennyt mitään suunnitelmasta räjäyttää kaasuputket.