Paikallisuutiset

NordFuelin Haapaveden tehtaalle teknologiatarjoajaksi valittu Chempolis siirtyi ulkomaalaisomistukseen

Suvi Hyttinen Keskipohjanmaa

Havainnekuva NordFuelin tulevasta biotuotetehtaasta Haapavedellä. Kuva: NordFuel/Kanteleen Voima Oy

NordFuelin Haapaveden biotuotehtaalle teknologiatarjoajaksi valittu Chempolis Oy on siirtynyt suomalaisomistuksesta ulkomaiselle yhtiölle. Chempolis tiedottaa, että sen uusi enemmistöomistaja on AM Green, jonka puolestaan omistavat välillisesti kokonaan Intian johtavimpiin uusiutuvan energian yrityk