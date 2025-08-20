Paikallisuutiset
Nyt puhuu Kasvaneet lapset: Emme laula rakkaudesta!
Kolmen kokkolalaisen lauluntekijän ympärille syntynyt yhtye Kasvaneet lapset paljastaa reseptinsä monipuoliseen keikkaohjelmistoon. Vain rakkauslaulut puuttuvat enää biisilistalta. Levyäkö pukkaa?
Kokkola-lehden satunnaiseen sarjaan artisteista piinapenkissä saimme tällä kertaa juttutuokiolle tuoreen kokoonpanon, joka kuitenkin on ehtinyt tänä vuonna soittaa keikkaa jo Pääsiäisjameissa, Öjafesteilla, Sunti Festissä ja Kahvila Sahassa. Kasvaneiden lasten sydän sykkii suomeksi lauletuille sävel