Nyt puhuu Kasvaneet lapset: Emme laula rakkaudesta!

Ulkomaisia esikuvia tuoreella yhtyeellä ei ole, mutta kotimaisista kelpaavat ainakin Arppa ja J. Karjalainen. Aleksi Mattila, Milo Vähäsarja, Otto Rintala, Samu Mutka ja Aadam Peltoniemi kaupunginteatterin portailla. Kuva: HANNU BJÖRKBACKA

Kolmen kokkolalaisen lauluntekijän ympärille syntynyt yhtye Kasvaneet lapset paljastaa reseptinsä monipuoliseen keikkaohjelmistoon. Vain rakkauslaulut puuttuvat enää biisilistalta. Levyäkö pukkaa?

Keskipohjanmaa

Kokkola-lehden satunnaiseen sarjaan artisteista piinapenkissä saimme tällä kertaa juttutuokiolle tuoreen kokoonpanon, joka kuitenkin on ehtinyt tänä vuonna soittaa keikkaa jo Pääsiäisjameissa, Öjafesteilla, Sunti Festissä ja Kahvila Sahassa. Kasvaneiden lasten sydän sykkii suomeksi lauletuille sävel

