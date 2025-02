Kotimaa

Nyt uhkaa lakko leipomoissa – Ruispaloja yritetään pitää saatavilla

Mahdollisen lakon ajankohta on 11.–16. maaliskuuta.

Emmi Tilvis Keskipohjanmaa

Fazer ja Vaasan pyrkivät pitämään leipomoitaan toiminnassa myös lakon aikana. Kuva: Antti Aimo-Koivisto

Suomen leipäkaupan isot nimet Vaasan ja Fazer kertovat, että leipomolakko näkyisi kauppojen hyllyillä.

Leipävalikoima kauppojen hyllyillä todennäköisesti supistuu, jos kuuden päivän lakko toteutuu, kertoo Fazer Leipomot Suomen toimitusjohtaja Marko Bergholm.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL antoi maanantaina lakkovaroituksen, joka koskee 150:tä leipomoa 11.–16. maaliskuuta.

Lakon piirissä ovat Fazerin leipomot Lahdessa, Lappeenrannassa ja Vantaalla, kaikki Fazerin myymäläleipomot sekä Vaasanin Kiimingin, Kuusankosken, Vammalan ja Vantaan leipomot. Lakko koskisi myös Lantmännen Unibaken Joutsenon, Petikon ja Hyvinkään leipomoita.

Fazer ja Vaasan pyrkivät pitämään leipomoitaan toiminnassa myös lakon aikana.

– Me teemme kaikkemme, että pystyisimme jatkamaan tuotantoa ainakin osittain myös mahdollisen lakon aikana. Loppupeleissä jokainen työntekijähän saa itse päättää, onko töissä vai ei, Bergholm kertoo STT:lle.

Vaasanin toimitusketjujohtaja Jani Suominen kertoo, että myös yrityksen toimihenkilöistä löytyy työvoimaa, jolla on kyvykkyyttä leipomiseen, pakkaamiseen ja lähettämiseen.

– Yritämme totta kai toimittaa niin paljon kuin me yrityksenä pystymme sillä henkilöstöllä, joka meillä on käytössä niinä päivinä. Se on meidän aika normaali lakkotapa, Suominen kertoo STT:lle.

Lakko vaikuttaa

Vaasan pyrkii keskittymään lakon aikana tuotteisiin, joita myydään laajasti. Yksi tällainen tuote on ruispalat.

– Mutta kyllä se (lakko) vaikuttaa. Ei siitä pääse mihinkään. Emme tietenkään sellaisia määriä pysty tekemään kuin henkilöstö paikalla ollessaan pystyy.

Myös Bergholm Fazerilta arvioi, ettei kuluttajien tarpeisiin pystytä vastaamaan täysimääräisesti.

– Me leivomme joka ikinen päivä, joten vaikutuksia tuotteiden saatavuuteen varmasti olisi.

Bergholm on sitä mieltä, että jatkuessaan lakkoilu voi johtaa pysyvästi leivän tuonnin lisääntymiseen ulkomailta.

Tavoitteena "tolkulliset" työehtosopimukset

SEL kertoo tavoittelevansa lakolla uusien työehtosopimusten syntymisen vauhdittamista. SEL ja työnantajia edustava Elintarviketeollisuusliitto (ETL) eivät ole neuvotteluissa päässeet sopuun elintarvikealan työntekijöiden uusien työehtosopimusten sisällöstä.

– Näkemyseromme ovat olleet neuvotteluissa niin suuret, että meidän on turvauduttava lakkovaroituksen jättämiseen painostuskeinona tolkullisten työehtosopimusten aikaansaamiseksi kaikille elintarvikealan työntekijöille, SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen sanoo tiedotteessa.

SEL ja ETL neuvottelevat viidestä työehtosopimuksesta: leipomoalan, liha-alan, meijerialan, teollisuuden sekä panimo- ja virvoitusjuoma-alan työntekijöiden työehtosopimuksista. Niiden piirissä on noin 25 000 työntekijää.

ETL:n työ ja osaaminen -edunvalvontakokonaisuutta johtava Anne Somer pitää lakoilla uhkaamista vastuuttomana.

– Leipomoiden tuotannon häiritseminen vaarantaa työpaikat ja heikentää yritysten kykyä vastata kuluttajien tarpeisiin. Lakkoilun vaikutukset eivät rajoitu vain työnantajiin ja työntekijöihin – myös kuluttajat, kaupat ja koko elintarvikeketju kärsivät, Somer sanoo tiedotteessa.

Valtakunnansovittelija kertoi maanantaina viestipalvelu X:ssä, että työriidan sovittelu käynnistetään lähipäivinä.