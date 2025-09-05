Paikallisuutiset

Ohjataanko Hiekkasärkkien uimarit jatkossa leirintäalueelle? – ”Jos tähän olisi hokkuspokkus-konsti, se olisi jo tehty”

Kalajoella ryhdytään selvittämään, miten Hiekkasärkkien rannasta saataisiin turvallisempi uimareille.

Tukes vaatii toimia etenkin leirintäalueen rannan ja säikän alueen uintiturvallisuuden parantamiseksi. Kuva: Sari Passoja-Verronen

Pia Räihälä Keskipohjanmaa

Hiekkasärkkien rannan turvallisuutta selvittänyt Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes edellyttää tuoreessa tarkastuskertomuksessaan, että Kalajoen kaupunki ja Kalajoki Camping Oy laativat yhteisen selvityksen uinti- ja vesiturvallisuuden parantamiseksi erityisesti leirintäalueen ja niin sanotun s