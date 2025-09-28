Kotimaa

Oho! Suomesta on tulossa karavaanarien ykköskohde – Matkailuautojen veronkorotuskaan ei laske innostusta

Fendt Connect Apero on matkailuauto, joka on tehty erityisesti liikkuvaksi toimistoksi ja yöpymispaikaksi. – Voit ajaa vaikka meren rannalle, mutta olet silti työpaikalla, Tommi Myllärinen esittelee Caravan 2025 -tapahtumassa.

Eksotiikka, luonto, turvallisuus ja suotuisa ilmasto kiinnostavat nyt sekä koti- että ulkomaisia karavaanareita. Suomen matkailuala tienaisi miljardin, jos edes prosentti maanosan yöpymisistä siirtyisi tänne.

Kari Pitkänen Keskipohjanmaa

Matkailualan isot trendit suosivat juuri nyt Suomea ja kumipyörillä matkustamista. Tätä kehitystä ei voi pilata edes valtiovalta omilla toimillaan.

– Moni harrastaja on sanonut, että veronkorotus tietysti harmittaa, mutta ei se hänen omaan harrastukseensa vaikuta, Matkailuajoneuvontuojat ry:n (MAT) t