”Olen hävennyt, itkenyt, kärsinyt ja kapinoinut” – Inkulta lähtivät hiukset ja lopulta katosivat kaikki karvat kehosta

Hiusten kasvua mainostavien tuotteiden ostamisen Inkku lopetti jossain vaiheessa. Ihmeputeleihin oli huvennut ajan myötä pieni omaisuus, mutta ihmeitä ei vaan näkynyt. Kuva: Timo Varila

Kun hiukset alkoivat nuoruusvuosina kadota, Inkun elämä muuttui pysyvästi.

Kokkolalainen Inkku, nyt 76-vuotias, muistaa miten ensimmäiset tarkkarajaiset läiskät ilmestyivät takaraivoon hänen ollessa vasta 13-vuotias.

– Olen iloinen, etten silloin vielä tiennyt, mitä kaikkea olisi edessä, hän toteaa.

Ajan myötä katosivat kaikki loputkin karvat koko kehosta.

