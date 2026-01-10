Paikallisuutiset
Omatekoinen ase ravintolassa – kokkolalainen mies piilotti pistoolin rappukäytävään
Kyseessä oli omavalmisteinen, 3D-tulostettu pienoispistooli, jonka toimintakunto oli heikko mutta jolla pystyttiin ampumaan.
Kokkolalainen mies saapui elokuussa 2025 kokkolalaiseen ravintolaan mukanaan ampuma-ase. Kyse ei ollut tavallisesta käsiaseesta, vaan omavalmisteisesta 3D-tulostetusta pistoolimallisesta aseesta. Mies ei kuitenkaan pitänyt asetta mukanaan koko iltaa, vaan piilotti sen ravintolan rappukäytävään.
