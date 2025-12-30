Paikallisuutiset
Onko auto rahalahja? Saanko maksaa lapsen laskut? – Näitä kysymyksiä kannattaa miettiä, kun lahjaveron alaraja nousee 7 500 euroon
Omaa varallisuutta voi lahjoittaa verovapaasti esimerkiksi hankkimalla lapselle koti-irtaimistoa tai maksamalla lapsenlapsen vuokralaskut.
Uusi lainmuutos antaa mahdollisuuden tukea jälkeläisiä rahallisesti enemmän kuin aiemmin. Lahjaveron alaraja nousee 7 500 euroon, eli tämän alle jäävän summan voi lahjoittaa verovapaasti kolmen vuoden aikana.
Aiemmin summa oli 5 000 euroa.
Lisäksi perintö- ja lahjaverosta vapaan tavanomaisen koti-irta