Onko auto rahalahja? Saanko maksaa lapsen laskut? – Näitä kysymyksiä kannattaa miettiä, kun lahjaveron alaraja nousee 7 500 euroon

Omaa varallisuutta voi lahjoittaa verovapaasti esimerkiksi hankkimalla lapselle koti-irtaimistoa tai maksamalla lapsenlapsen vuokralaskut.

OP Länsirannikon juristi Juha Rinta-aho selvitti, mitä lahjaveron muutos merkitsee käytännössä, jos on mahdollisuus lahjoittaa omaisuuttaan. Kuva: Jukka Lehojärvi
Keskipohjanmaa

Uusi lainmuutos antaa mahdollisuuden tukea jälkeläisiä rahallisesti enemmän kuin aiemmin. Lahjaveron alaraja nousee 7 500 euroon, eli tämän alle jäävän summan voi lahjoittaa verovapaasti kolmen vuoden aikana.

Aiemmin summa oli 5 000 euroa.

Lisäksi perintö- ja lahjaverosta vapaan tavanomaisen koti-irta

