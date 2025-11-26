Mielipiteet
Onko eläinten allergiat lisääntyneet? – Eläinlääkärit vastaavat
Lukija kysyy millaisia allergioita eläimillä on. Onko eläinten allergiat lisääntyneet? Nikulan eläinklinikan eläinlääkärit Matleena Rahkonen ja Leena Valtaoja vastaavat.
Ihmisten tavoin myös eläimillä voi olla erilaisia allergioita. Eläin voi olla allerginen esimerkiksi ruoka-aineille, hyönteisille, siitepölylle tai jopa toisille eläimille.
Allergian aiheuttaa sekä ihmisellä että eläimellä elimistön epänormaali ja voimakas immuunireaktio eli elimistön puolustusreakti