Mielipiteet

Onko eläinten allergiat lisääntyneet? – Eläinlääkärit vastaavat

Lukija kysyy millaisia allergioita eläimillä on. Onko eläinten allergiat lisääntyneet? Nikulan eläinklinikan eläinlääkärit Matleena Rahkonen ja Leena Valtaoja vastaavat.

Matleena Rahkonen ja Leena Valtaoja
Keskipohjanmaa

Ihmisten tavoin myös eläimillä voi olla erilaisia allergioita. Eläin voi olla allerginen esimerkiksi ruoka-aineille, hyönteisille, siitepölylle tai jopa toisille eläimille.

Allergian aiheuttaa sekä ihmisellä että eläimellä elimistön epänormaali ja voimakas immuunireaktio eli elimistön puolustusreakti

