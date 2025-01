Paikallisuutiset

”Onpas täällä ystävällistä porukkaa”, ajatteli Antti-Jussi Vahteala vaihdettuaan Korpelan Voiman Sieviin

Kuva: Jukka Lehojärvi

10-vuotias savolaispoika olisi voinut olla kalastaja, mutta täysi-ikäisestä Antti-Jussi Vahtealasta tulikin sairaanhoitaja. Sen jälkeen tie vei kuntakentälle, eikä pysähtynyt, vaikka keikka yhden kuntayhtymän leivissä jätti sellaiset jäljet, että niistä ei tee vieläkään mieli puhua.

Suvi Tanner Keskipohjanmaa

Sievin keskustan liikenneympyrässä ja grillin pihalla ei tänään kuulla Elvistä, sillä Tomppa on muualla. Ehkä on liian kylmä näppäillä kitaraa. Elvis-Tomppa on sieviläinen kuuluisuus, joka tykkää laulaa, musisoida ja pukeutua eri hahmoiksi keskustassa.

On kuitenkin yksi auktoriteetti, jota Tomppakin