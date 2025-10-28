Kotimaa

OP lupaa, että bonuksia korotetaan ensi vuonna – tosiasiassa taso pienenee verrattuna tähän vuoteen

OP:n bonusjärjestelmää uusitaan. Ensi vuoden alusta alkaen bonuksia voi myös sijoittaa rahastoihin tai saada rahana.

STT/Saila Kiuttu
OP-bonuksia korotetaan ensi vuonna, kertoo nimensä tänään OP Pohjolaksi muuttanut OP-ryhmä.

OP Pohjolan pääjohtaja Timo Ritakallio kertoo tiedotteessa, että ennakonpidätyksen jälkeinen bonuskertymä asiakkaille on 0,28 prosenttia aiemman 0,25 prosentin sijaan.

Pääjohtaja Timo Ritakallio OP-ryhmän osavuosikatsauksen julkaisutilaisuudessa Helsingissä tiistaina. Kuva: Markku Ulander

Verrattuna tähän vuoteen bonuksia kertyy k

