OP lupaa, että bonuksia korotetaan ensi vuonna – tosiasiassa taso pienenee verrattuna tähän vuoteen
OP:n bonusjärjestelmää uusitaan. Ensi vuoden alusta alkaen bonuksia voi myös sijoittaa rahastoihin tai saada rahana.
OP-bonuksia korotetaan ensi vuonna, kertoo nimensä tänään OP Pohjolaksi muuttanut OP-ryhmä.
OP Pohjolan pääjohtaja Timo Ritakallio kertoo tiedotteessa, että ennakonpidätyksen jälkeinen bonuskertymä asiakkaille on 0,28 prosenttia aiemman 0,25 prosentin sijaan.
Verrattuna tähän vuoteen bonuksia kertyy k