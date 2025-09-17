Paikallisuutiset
Opasteuudistus tekee Kokkolasta välikohteen – Vaasa ja Oulu nostetaan aiempaa selkeämmin esiin
Väylävirasto vakuuttaa, että Kokkolan opastukset pysyvät mukana sekä pohjoiseen että etelään ajettaessa.
Valtatie 8:n liikenneopasteita ollaan uudistamassa lähivuosina, mutta Kokkolan näkyvyys ei ole vaarassa, kertoo Väyläviraston liikenteenohjauksen asiantuntija Tuomas Österman. Hän korostaa, ettei Kokkola-viitoitusta olla poistamassa. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Österbottens Tidning.
– Lähtökohtaises