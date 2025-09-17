Paikallisuutiset

Opasteuudistus tekee Kokkolasta välikohteen – Vaasa ja Oulu nostetaan aiempaa selkeämmin esiin

Väylävirasto vakuuttaa, että Kokkolan opastukset pysyvät mukana sekä pohjoiseen että etelään ajettaessa.

Kokkola putoaa välikohteeksi, mutta pysyy sitkeästi tienviitoissa, eikä matkailija eksy kaupungin ohi. Kuva valtatie 8:n varrelta Edsevön liittymästä. Kuva: Tapio Lehtinen
Keskipohjanmaa

Valtatie 8:n liikenneopasteita ollaan uudistamassa lähivuosina, mutta Kokkolan näkyvyys ei ole vaarassa, kertoo Väyläviraston liikenteenohjauksen asiantuntija Tuomas Österman. Hän korostaa, ettei Kokkola-viitoitusta olla poistamassa. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Österbottens Tidning.

– Lähtökohtaises

