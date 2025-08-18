Urheilu

Opettaja ja tuleva DI Vetelistä kiitää Mansen tuulenhalkojana: ”Kiva on päästä pleijarikuplaan!”

Etenijäkuninkuuden uusinut, Vetelistä lähtöisin oleva Severi Tikkakoski uskoo, että runkosarjan vaikeudet kasvattivat Mansen onnistujaksi pudotuspeleissä.

Manse PP:n Severi Tikkakoski tuli ryminällä Superpesikseen muutama vuosi sitten. Tuhkimotarina on kantanut menestykseen joukkue- ja henkilökohtaisella tasolla. Kuva: Antti Aimo-Koivisto
Pasi Peltola
Keskipohjanmaa

Mitähän juomaveteen mahdetaan Keski-Pohjanmaalla sekoittaa? Puolet Superpesiksen 12 viimeisimmän kauden etenijäkuninkuuksista on mennyt keskipohjalaisille, vaikka maakunnassa on asukkaita vain runsaat 67 000 eikä Keski-Pohjanmaalla ole ollut pääsarjajoukkuetta yli puoleen vuosisataan.

– No, pesäpallo

