Orpo väläyttää tukea 1500 työpaikan suurinvestointiin Kokkolassa – Toiveikas pääministeri myös kiittää kipeistä ratkaisuista
Pääministeri Petteri Orpo pitää Kokkolan suurteollisuusaluetta ylivertaisena paikkana Arctialin uudelle alumiinitehtaalle. Hänen mielestään juuri tällaisia puhtaan energian investointeja Suomi tarvitsee.
Orpo linjaa Keskipohjanmaan haastattelussa myös soten tulevaisuutta.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) puhuu Kokkolassa innostuneesti mahdollisuuksista saada maakuntaan jättimäinen alumiini-investointi ja jopa 1500 työpaikkaa.
Orpo pitää Kokkolan suurteollisuusaluetta puhtaan teknologian ja energian kokonaisuutensa ansiosta ”ylivoimaisena” sijoituspaikkana Arctialin al