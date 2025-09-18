Paikallisuutiset
Österbottens Tidning: Mirka aikoo ostaa Ristikarin koulun
Mirka-yritys on kiinnostunut ostamaan vanhan Ristikarin koulun tontteineen Pietarsaaressa. Asiasta kertoo Österbottens Tidning.
Mirka on hiomatuotteita, hiomakoneita ja kiillotusaineita valmistava yritys, jonka tuotantolaitoksista yksi sijaitsee Pietarsaaressa. ÖT:n mukaan Mirka maksaa Pietarsaaren kaupungille koulusta ja tontista yhteensä 20 000 euroa.
Mirkan toimitusjohtaja Stefan Sjöberg kertoo ÖT:n haastattelussa, että kiinnostus Ristikaria kohtaan johtuu halusta kehittää tehdastoimintaa. Mirkan oma nykyinen tontti on kapea, ja Ristikarin tontti voisi mahdollistaa entistä sujuvamman liikennöinnin. Huonokuntoisen koulurakennuksen Mirka aikoo kunnostaa, mutta tarkempia suunnitelmia rakennuksen käytölle ei vielä ole.
Pari viikkoa sitten Pietarsaaren kaupungilta kommentoitiin Keskipohjanmaalle, että ajankohtaisia kauppoja Ristikarista alettiin hieroa jo talvella ja käsillä oli lupaava ostajaehdokas. Kaupat käsitellään vielä kaupungin teknisessä lautakunnassa.