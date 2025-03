Kotimaa

Osuuspankin verkkopalveluissa on ilmennyt häiriöitä. Kuva: Markku Ulander

Osuuspankin verkkopalveluissa häiriöitä

STT Keskipohjanmaa

OP:n verkkosivustolla on palvelunestohyökkäyksen aiheuttamia häiriöitä. Hyökkäys on estetty, mutta liikennettä ulkomailta on rajoitettu, kertoo pankki viestipalvelu X:ssä.

Tunnistautuminen OP:n tunnuksilla esimerkiksi viranomaisten palveluihin kuten Omakantaan tai Kelaan ei toimi.

Pankin mukaan asiakk