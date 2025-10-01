Paikallisuutiset

ÖT: Hylätty ilvespentu lopetettiin Pietarsaaren keskustan läheisyydessä

Pedersören seudulla ilveskanta on kasvanut räjähdysmäisesti, mutta kaupunkialueella havainnot ovat harvinaisia.

Ilves kuvattuna metsässä Kouvolassa kesäkuussa 2017. Kuva: Jussi Nukari
Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Pietarsaaressa lopetettiin alkuviikolla ilvespentu, uutisoi Österbottens Tidning.

Pentu oli nähty useaan otteeseen vanhan kaatopaikan eli Markus Karlssonin mäen läheisyydessä parin kilometrin päässä keskustasta. Nykyisin alue toimii suosittuna ulkoilualueena. Pennusta oli tehty useita havaintoja.

Mets

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä