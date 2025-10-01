Paikallisuutiset
ÖT: Hylätty ilvespentu lopetettiin Pietarsaaren keskustan läheisyydessä
Pedersören seudulla ilveskanta on kasvanut räjähdysmäisesti, mutta kaupunkialueella havainnot ovat harvinaisia.
Pietarsaaressa lopetettiin alkuviikolla ilvespentu, uutisoi Österbottens Tidning.
Pentu oli nähty useaan otteeseen vanhan kaatopaikan eli Markus Karlssonin mäen läheisyydessä parin kilometrin päässä keskustasta. Nykyisin alue toimii suosittuna ulkoilualueena. Pennusta oli tehty useita havaintoja.
Mets