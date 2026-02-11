Paikallisuutiset
Otto Rokka nyt Atlantis Pasilassa – Anna "Aikuiset" Brotkinin uutuus ei laske rimaa
Aikuiset-sarjan tekijän uudessa 14 minijaksoa sisältävässä Yle Areenan loistosarjassa Atlantis Pasila vilisee kokkolalaisille tuttuja näyttelijöitä: mm. Otto Rokka, Oona Airola, Isla Mustanoja ja Daniel Virtanen.
★★★★★
Atlantis Pasila. Ohjaus Ulla Heikkilä. Käsikirjoitus Anna Brotkin. Kuvaaja Joonas Pulkkanen. Rooleissa Jasir Osman, Otto Rokka, Isla Mustanoja, Pyry Nikkilä, Sofia Smeds, Selina Ukkonen, Oona Airola ym. 14 x 14 min. Tuotanto Yellow Film & TV. Yle Areena.
Miten käy Itä-Pasilassa boho-lifestyle-hi