Mielipiteet

Pääkirjoitus: Kokkolan talousarvio lupaa valtuutetuille läikkiä kauluspaidan kainaloihin

Samaan aikaan pitäisi käynnistää vaalikampanja ja korottaa veroja.

Suvi Tanner Keskipohjanmaa

Kokkolan talousjohtaja Mikko Tornikoski ja työllisyysjohtaja Perttu Kellomäki kuuntelivat kaupunginjohtaja Stina Mattilan esittelemää talousarviota perjantaina. Kuva: Jukka Lehojärvi

Selväksi on käynyt valtakunnanpolitiikassakin, että yhteistä jaettavaa on vähemmän kuin edes kaikkien lakisääteisten palvelujen turvaamiseen tarvittaisiin. Hallituksen onni on se, että saksia uskaltaa heilutella melko vapautuneesti. Uhkana eivät vielä häämötä vaalit, jos vain hallituksen rivit pysyv