Mielipiteet

Pääkirjoitus: ”Kreml ei ole mikään kihlakunnanoikeus”

Jukka Anias Keskipohjanmaa

Venäjän drooniskun jälkiä läntisessa Ukrainassa sijaitsevassa Ternopilin kaupungissa. Kuva: Handout

Yli tuhat vuorokautta kestänyt Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on siirtynyt vaiheeseen, jossa puolustajan taistelu on käynyt koko ajan vaikeammaksi. Rintamalinjat ovat jumiutuneet paikalleen, ja sotaväsymyskin on alkanut painaa.

Eräänlaisena voittona voi tietysti pitää sitä, jos ja kun Ukraina säilyy