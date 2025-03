Mielipiteet

Missä mahdollista, siellä myös huijarit. Kuva: Clas-Olav Slotte

Pääkirjoitus: Media paljastaa somehuijareita – Tästä syystä tietoa kannattaa hakea muualtakin kuin omasta somekuplasta

Tiina Ruotsala Keskipohjanmaa

Ylen MOT kertoo georgialaisesta petostehtaasta, jossa on työskennellyt vajaat sata työntekijää. Heistä moni on kielitaitoisia nuoria georgialaisia, joilla on korkeakoulututkinto. Rikollisverkosto, jolla on uhreja myös Suomessa, on markkinoinut kryptosijoituksia. Petostehdas paljastui, kun Ruotsin yl