Mielipiteet

Ranskalainen Cable Vigilance -laiva korjasi marraskuussa Suomen ja Saksan välistä merikaapelia Itämerellä. Kuva: Cinia

Pääkirjoitus: Merikaapeleiden toistuvat vauriot kasvattavat Pohjanlahden yhteyksien painoarvoa

Katariina Anttila Keskipohjanmaa

Suomen ja Viron välisen Estlink 2 -sähkökaapelin katkeamisesta on tehty yksiselitteinen johtopäätös: kolme samantapaista kaapelivauriota vuoden sisällä ei voi olla sattumaa. Niissä kaikissa osallisena on ollut rahtialus, jonka ankkuri on kadonnut.

Nyt vahingon tahallisesta aiheuttamisesta epäillään V