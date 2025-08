Mielipiteet

Pääkirjoitus: Palestiina-kysymys hiertää hallitusta – taipuu muttei katkea?

Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoi torstaina, että hän on valmis hyväksymään Palestiinan valtion tunnustamisen, jos hän sellaisen esityksen Suomen hallitukselta saa. Kuva: Mikko Stig

Palestiinan valtion tunnustamisesta on Suomessa tullut sisäpoliittisen väännön aihe. Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoi torstaina, että hän on valmis hyväksymään Palestiinan valtion tunnustamisen, jos hän sellaisen esityksen Suomen hallitukselta saa. Tämä on selvästi jo rohkeampi avaus kui