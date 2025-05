Mielipiteet

Pääkirjoitus: Sydämen sivistyksessä reikiä?

Hilla Group nousi viime viikolla otsikoihin. Kuva: Jukka Lehojärvi

Luottamus on mukava sana lisätä juhlapuheeseen tai korulauseeseen. Kun puhutaan oikeasti luottamuksesta, tai sen puutteesta, ollaan perusasioiden äärellä.

Lukijoiden luottamus Hilla Groupiin ja Keskipohjanmaahan on ollut koetuksella viime päivinä. Me täällä toimituksessa voimme palauttaa luottamuksen sillä, minkä osaamme parhaiten eli tekemällä uutisia ja seuraamalla ilmiöitä ja niiden taustoja. Ohjenuora nyt ja tulevaisuudessa Keskipohjanmaassa on vapaa ja riippumaton journalismi.

Luottamuksen palauttaminen ei tapahdu hetkessä. Se vaatii tinkimätöntä työtä ja luottamus on lunastettava joka päivä yhä uudelleen. Tilauksen lopettaminen on jokaisen omissa käsissä. Mutta muistuttaisin silti, että onko Keskipohjanmaan tilauksen lopettaminen pitkässä juoksussa lopulta kenenkään etu?

Keskipohjanmaa on kuitenkin yksi harvoja medioita, joka toimii aktiivisesti alueella. Ylen säästökuuri vaikuttaa osaltaan, että uutiserämaata on yhä helpompi syntyä. Maakuntalehti, paikallislehdet ja osaltaan myös Ylen maakuntaradiot ovat huolehtineet monimediaallisesta journalismista Keski-Pohjanmaalla, ja myös laajemmin Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa ja Pohjanmaalla. Mediat ovat tukeneet toisiaan ja toimineet niin, että uutisointi on ollut monipuolista ja erilaisia näkökulmia avaavia. Se on ollut kaikkien etu ja myös tae demokratialle ja sille, että uutistyhjiöitä ei synny.

Viime viikkoon kärjistyneet irtisanomiset eivät ole antaneet Hilla Groupin johdon toiminnasta luottavaista kuvaa tai oloa. Päinvastoin. Lähinnä tilanne on muistuttanut vapaata pudotusta ilman laskuvarjoa. Virheitä on varmasti tehty ja niistä on otettava opiksi. Kukaan ei varmasti ole tahallaan halunnut ajaa Hillaa kriisin keskelle ja uskon oikeasti, että Hillan hallitus ja johto ottavat tästä aidosti opiksi.

Kriisiviestintä ei ole helppo laji. Siinä tulisi olla ennemminkin etukenossa kuin jälkijunassa. Ymmärrän, ettei kaikkea voi kertoa julkisuuteen, mutta jotain on syytä sanoa. Kaikkea ei kannata hoitaa tiedotteilla vaan asia saa aivan eri uskottavuuden, kun on valmis kommentoimaan edes jollain tasolla arkaakin asiaa.

Sydämen sivistys on sanapari, mikä on vilahdellut Hillan ja Keskipohjanmaankin strategioissa jo pitkään. Sitäkin kannattaa hetki jäädä miettimään. Se on asia, joka tulee ilmi toisen kunnioittamisena ja kuuntelemisena. Olen onneksi saanut työskennellä useamman esihenkilön kanssa, joilta tätä on löytynyt.

Sydämen sivistys korostuu kriisien keskellä. Se ei synny lakipykälissä tai säännöstöissä. Sydämen sivistystä on hankalaa opetella. Ehkä kokemuksen myötä sitä on mahdollista kartuttaa, mutta kyllä sydämen sivistys on hyvin pitkälle sisäsyntyistä ja kasvatuksesta lähtevää.

Sydämen sivistys on kaukana esimerkiksi some-keskusteluissa, joihin voi suoltaa käytännössä kaiken sen pahan olon, joka on sieluun kertynyt. Mitään vastuuta somessa ei tarvitse ottaa omista kirjoituksissaan. Ihan vapaasti voi ladata ilkeimmät ajatukset ja perusteeksi riittää, ettei naama satu miellyttämään. Siksi miettisin hetken jos toisenkin, ennen kuin sinne omaa pahaa oloani alkaisin kirjoittamaan.

Kriisiaikana korostuu johtajien osaaminen. Nyt ollaan oltu aika lailla myrskyn silmässä. Kauniina päivänä on helppo paistatella etujoukoissa, mutta myräkän keskellä johtajuus punnitaan.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa.