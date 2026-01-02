Paikallisuutiset
Päättynyt vuosi oli Suomessa mittaushistorian toiseksi lämpimin
Keskilämpötilat olivat isossa osassa maata yhdestä kahteen astetta keskimääräistä korkeampia. Ainoastaan kesällä oli tavallista viileämpää.
Vuosi 2025 oli Suomessa mittaushistorian toiseksi lämpimin, kertoi Ilmatieteen laitos perjantaina.
Laitoksen mukaan vuoden keskilämpötilat olivat isossa osassa maata yhdestä kahteen astetta keskimääräistä korkeampia. Koko maan keskilämpötila oli 4,5 astetta, joka oli 1,6 astetta yli pitkän ajan keskiarvon vuosilta 1991–2020.
Havaintoasemakohtaiset keskilämpötilat olivat suurimmassa osassa maata asemien toiseksi korkeimpia lukemia. Mittaushistorian lämpimin vuosi oli Suomessa 2020, ja viime vuonna lämpötilat asemilla jäivät vain vähän ennätysvuoden keskilämpötilojen alle. Syyskuu oli kolmatta vuotta peräkkäin ennätyksellisen lämmin.
Poikkeus oli kesä, jolloin oli laajasti tavallista viileämpää. Koko maan keskilämpötila oli hieman tavanomaista alempi touko-, kesä- ja elokuussa.
Viime vuoden ylin lämpötila mitattiin Oulun lentoasemalla heinäkuun lopussa: elohopea kiipesi 32,6 asteeseen. Kylmintä oli puolestaan helmikuun alussa Savukoskella Lapissa. Mittari valahti 39,6 pakkasasteeseen Tulppion havaintoasemalla.
Vettä tuli isossa osassa maata tavanomainen tai hieman tavanomaista suurempi määrä.
Eniten sadetta mitattiin Kainuussa Puolangalla Paljakan havaintoasemalla, reilut 835 millimetriä vuodessa. Suurin vuorokaudessa mitattu sademäärä puolestaan kirjattiin Etelä-Karjalassa Ruokolahdella, jossa satoi 86 millimetriä Kotaniemen havaintoasemalla 18. päivä kesäkuuta.
Sen sijaan vähiten vuoden aikana satoi Keski-Suomessa Viitasaaren Haapaniemellä, jossa mittariin kertyi vain 445 milliä vettä.
Vaikka vuosi oli pitkälti tavanomaisen sateinen, juuri Keski-Suomen maakunnasta itään ulottuvalla alueella satoi keskimääräistä vähemmän ja paikoin jopa harvinaisen vähän. Ilmatieteen laitoksen mukaan kuivuus näkyi erityisesti Saimaan vesistön poikkeuksellisen alhaisena vedenkorkeutena.
Joulukuu oli muiden talvikuukausien tapaan keskimääräistä lämpimämpi. Keskilämpötila oli isoilta osin kolmesta viiteen astetta korkeampi kuin vuosien 1991–2020 keskilämpötila. Myös Lapissa keskilämpötila oli noin puoli astetta tavallista korkeampi.
Joulukuussa oli kylmintä Lapissa Enontekiön Kilpisjärvellä, jossa oli 35,3 astetta pakkasta uudenvuodenaattona. Lämpimintä taas oli Ahvenanmaalla Maarianhaminan lentoasemalla. Mittari näytti 8,9 plusastetta 10. päivä joulukuuta.
Lunta oli läpi joulukuun maassa lähinnä Lapissa. Kuun puolivälin jälkeen lunta saatiin vaiheittain myös lähes koko Suomeen, mutta kuun loppua kohden lumet sulivat etelärannikolta.
Joulukuun lopussa oli 0–15 senttiä lunta maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa. Sen sijaan Kainuussa, Koillismaalla ja Lapissa lunta oli 20–65 senttiä.
Eniten lunta mitattiin Lapissa Kittilän Kenttärovassa, jossa lumensyvyys oli 70 senttiä 22. joulukuuta.