Päihderiippuvuus alkoi lääkkeistä, jotka oli määrätty leikkauksesta toipumiseen – Tosielämän kokemus on mukana syksyn tv-sarjassa

Ylivieskalainen Jouko Pesämaa auttaa kohtalontovereita takaisin elämänsyrjään.

Marraskuun aikana MTV 3:lla ja Katsomossa nähtävässä kolmiosaisessa Mielten vuoro -tv-sarjassa nähdään myös ylivieskalaisväriä. Sarjassa pureudutaan saunan lauteilla miesten mieltä painaviin asioihin psykoterapeutti Jouni Pölösen johdolla.

Kolmannessa jaksossa 23. marraskuuta ohjelmassa puhutaan riip

