Paljonko peltoa joudutaan vesittämään, onko se pakollista? Tuottajat kommentoivat Lukelle huoliaan Haapajärvellä

Erikoistutkijat Terhi Latvala ja Olli Voutilainen Lukesta tekevät parhaillaan maaseutuvaikutusten arviota ennallistamisasetuksen toimeenpanoon.

Luonnonvarakeskus Luke kartoittaa mielipiteitä ennallistamisasetuksen vaikutuksiin neljällä paikkakunnalla Suomessa. Haapajärvellä parisenkymmentä maataloustuottajaa, metsänomistajaa, maaseudun kehittäjää sekä Jedun henkilökuntaa esitteli huoliaan Lukelle.

Antti Savela Keskipohjanmaa

Luken järjestämät työpajat ovat kutsuvierastilaisuuksia. Paljon julkisuutta ja kritiikkiäkin saanut ennallistamisasetus on parhaillaan eri ministeriöissä työn alla. Ministeriöissä laaditaan suunnitelmaa asetuksen toimeenpanoon Suomessa. Maaseutuvaikutusten arvioinnissa ministeriötä avustaa Luonnonv