Palkitulle valokuvaajalle karhunpennut ovat kuin lapsenlapsia: ”Eläkkeellä on aikaa tehdä satukirja ihan kaikille lapsille”
Karhunpennut leikkivät, tappelevat, halaavat ja taas leikkivät ihan kuin pienet lapset, sanoo valokuvaaja Valtteri Mulkahainen.
Valtteri Mulkahaiselle, 64, liikkuminen kameran kanssa luonnossa on henkireikä. Hän on voittanut useita palkintoja hellyttävillä karhunpentukuvilla niin Suomessa kuin ulkomailla.
Mulkahainen jää noin puolen vuoden päästä eläkkeelle. Lähes joka ilta hän nappaa kameran mukaansa ja lähtee luontoon. Kovi