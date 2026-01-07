Paikallisuutiset

Pariterapiaa luksuskartanossa – Paavo Westerbergin ihmissuhdefilmistä yleisön suosikki

Jakob Öhrmanin ja Alma Pöystin esittämä pariskunta kannattelee Paavo Westerbergin ihmissuhdedraamaa Terapiassa. Kuva: HEIKKI LEIS/NELONEN MEDIA

Terapiassa neljä pariskuntaa purkaa ihmissuhdesolmujaan, mukana myös pariterapeutteja esittävät Pihla Viitala ja Tommi Korpela. Trendikäs ja kiehtova aihe hapuilee draaman ja komedian välillä.

Hannu Björkbacka Kokkola

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

★★★

Terapia. Ohjaus ja käsikirjoitus Paavo Westerberg. Kuvaus Jarmo Kiuru. Pääosissa Pihla Viitala, Tommi Korpela, Alma Pöysti, Jakob Öhrman, Matleena Kuusniemi, Antti Luusuaniemi, Jarkko Niemi, Mikko Kauppila. 117 min. K12. Bio Rex, Kokkola. Kinokulma, Oulainen. BioRex, Pietarsaari. Kino, Kaustinen.