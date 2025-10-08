Kokkola-lehti
Parranpärinää Kälviän Tarmon sarjapaikasta ‒ ”Päätös tuntuu epäreilulta niitä joukkueita kohtaan, jotka ovat vuosia harjoitelleet”
Kälviän Tarmon naisten salibandyjoukkue pelaa 2-divisioonassa kaudella 2025-2026, mutta matkan varrella tapahtumia on riittänyt. Sarjapaikkaa on käsitelty peräti kolme kertaa.
Tarmo pelasi muutama vuosi sitten kakkosessa, mutta piti pari välivuotta, kunnes viime keväänä toiminta uudelleen elvytettiin.
– Edellisestä kakkosen kaudesta oli hyviä kokemuksia. Yhdessä pelaajien kanssa pidimme palaverin, jossa löytyi halukkuutta pelata kolmosen sijaan kakkosessa. Tiesimme, että s