Paikallisuutiset

Seppä pajassaan. Seppo Palomäki on nyt Pauanteen onnen takojana eli rakennusten omistajana veljensä Sami Mäkelän kanssa. Kuva: Vuokko Lahti

Pauanne saa uuden mahdollisuuden: ”Kun kalliolla rakennuksia korjailee, saattaa tuntea ja ajatella mitä vain”

Erikoiset rakennukset kaustislaisella kalliolla ovat mysteeri, joka on puhuttanut rakentamisesta eli 1980-luvulta lähtien. Paikan uskotaan olevan esihistoriallinen uhripaikka. Siihen liittyneitä ihmisiä on milloin ihasteltu, milloin paheksuttu. Nyt omistus on palannut kaustislaisiin käsiin.

Vuokko Lahti Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Pauanteen rakennukset ovat kiehtoneet Seppo Palomäkeä vuosikymmeniä. Kun paikka 1990-luvulla ajautui konkurssiin, hänen läheisensä eivät kertoneet hänelle sen pakkohuutokaupasta. He tiesivät, että mies voisi päätyä ostamaan paikan sen sijaan, että korjaisi perheen kotina toimineen Ruonan vanhan meij