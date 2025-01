Kolumnit

Paula Erkkilän kolumni: Elämää ei mitata tilikausina

Eletään sitä hetkeä vuodesta, kun kaikki on vielä mahdollista. Kalenterissa on tilaa ja mieli on täynnä tavoitteita paremmasta minästä.

Paula Erkkilä Keskipohjanmaa

Enemmän liikuntaa, lisää läsnäoloa läheisten kanssa, porkkana päivässä, ehkä uuden kielen opettelu. Moni on jo laittanut korkin kiinni kuukaudeksi. Tämä vuosi muuttaa kaiken!

Kuntosalien kävijäliikenteestä tiedetään jo entuudestaan, että suunnitelmat alkavat yskiä melko nopeasti. Jo paljon ennen kuin