Pekka Uimonen kuskaa 4500 säkkiä sepeliä vuosittain - Arvokasta talkootyötä tekemässä

Pekka Uimonen on tuttu näky Kokkolan jäähallissa, niin edustuksen kuin myös junioreiden peleissä.

Roy Frilund Kokkola

Juniori-Hermeksen sepelivarasto on jäähallin vieressä sijaitsevassa kontissa, jossa Pekka Uimonen täyttää säkkejä. Kuva: Roy Frilund

Edustuksen puolella hän on saanut tittelin ”makkaramestari”, Juniori-Hermestä hän avustaa tekemällä sepeliä, noin 4500 säkkiä per vuosi ja säkittämistä hän on hoitanut kohta 17 vuotta.

– On se mukavaa olla avuksi. Olen eläkeläinen ja asun vain kivenheiton päässä jäähallista. Joskus tulee nopeitakin l