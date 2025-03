Kulttuuri

Perjantaisuositus: Suomen ensimmäinen Netflix-elokuva Pikku Siperia maistuu paperilta

Meteoriitti ei ole ainoa ihme, minkä pastori (Eero Ritala) ja tanssija (Malla Malmivaara) avioliitossaan kohtaavat. Kuva: LAURA MAINIEMI/NETFLIX

Dome Karukosken ohjaama elokuva on kuvattu Pohjois-Karjalassa.

Hannu Björkbacka Keskipohjanmaa

Sympaattinen Tolkien-elämäkertaelokuva ja tehokas klassikojännärin sarjasovitus The Beast Must Die ovat Dome Karukoskella jo plakkarissa. Nyt on taas pitkän filmin vuoro, mutta siinäkin on kansainvälistä hohdetta. Pikku Siperia on ensimmäinen suomalainen Netflix-alkuperäiselokuva. Aika ihmeellinen j