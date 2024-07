Urheilu

Pesäpalloilija Mikko Kanala ei riemuitse Vedon alkukaudesta, myös vaivoja on riittänyt: ”Kivut olivat välillä melkoiset”

Mikko Kanala on tutuilla sijoilla etenijätilastossa. Kärkilyönneissä hätyytellään jo kolminumeroisia, vaikka kausi on vielä pahasti kesken. Kuva: Tomi Olli

Superpesistä Vimpelin Vedossa pelaava Mikko Kanala on noussut korkealle kaikkien aikojen etenijätilastossa. Halsuan ruutitynnyri on pelannut kelpo alkukauden erinäisistä vaivoista huolimatta.

Tomi Olli Keskipohjanmaa

Vimpelin Vedon kausi miesten Superpesiksessä on ollut melkoista aaltoliikettä. Joukkueen otteista on puuttunut tasaisuus, upeaa jaksoa on ajoittain seurannut täydellinen pohjakosketus. Vedon syömähampaisiin kuuluva Mikko Kanala, 32, myöntää alkukauden olleen vaisuhko, vaikka Veto on toki mukana kärk