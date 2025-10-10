Urheilu
Ylivieskan Kuulan kasvatti, pesislegenda Sami Haapakoski kertaa uraansa: mestaruudet, ystävät ja Linnan juhlat kohokohtina
Sami Haapakoski nousi 25 kautta kestäneen superpesisuransa aikana yhdeksi kaikkien aikojen parhaista pesäpalloilijoista. Nyt on aika käydä uraa läpi.
Maanantain alkuilta Ylivieskassa. Työpäivä on takana myös Sami Haapakoskella. On aika istua alas Haapakosken yrityksen toimitiloihin rakennetun miesluolan sohvanurkkaukseen ja puhua pesiksestä. Haapakosken 25 kautta kestänyt superpesisura päättyi kolmisen viikkoa sitten Sotkamon Hiukan pesäpallostad