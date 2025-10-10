Mielipiteet

Kuva: Clas-Olav Slotte

Peter Östmanin kolumni: Presidentti Trumpin suunnitelma sodan päättämiseksi Gazassa on tervetullut

Keskipohjanmaa on tarjonnut kolumnipaikkaa kansanedustajille, joiden kotipaikka on lehden ydinalueella Keski-Pohjanmaalla tai Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa.

Peter Östman Keskipohjanmaa

Viime aikoina keskustelu Palestiinan tunnustamiseen liittyen on vilissyt lauseita, kuten ”hetki on tullut” tai ”on oltava historian oikealla puolella”. Valtion kriteerit eivät kuitenkaan täyty sillä, että hetki tuntuu oikealta. Symbolinen tunnustaminen olisi enemmänkin hyvesignalointia, joka ei muut