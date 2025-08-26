Paikallisuutiset

Pietarsaarelainen Jessica Ena voitti fitnesskisoissa kultaa – Tuntemattomat haukkuvat ulkonäköä ja syyllistävät kielletyistä aineista

12,5 tuhatta ihmistä seuraa pirteää ja itsevarmaa pietarsaarelaista Jessica Enaa Instagramissa. Treeniarkeaan julkaiseva Ena päivittää Instagramiaan melkein joka päivä. Tuntemattomille ihmisille hän saattaa näyttäytyä esiintymistä ja huomiota rakastavana ekstroverttinä. Todellisuus on kuitenkin toinen.

Jessica Enan kilpailu-ura huipentui oman pituusluokan voittoon Fitness Classicin wellness fitnessissä Vantaalla viime keväänä. Kuva: Emma Toikkanen

Ilona Tynkkynen Keskipohjanmaa

27-vuotias kilpaurheilija Jessica Ena on tehnyt treenaamisesta elämäntyylin. Enalle edes fitnesskisan voitto ei tuntunut yhtä hyvältä, kuin tiistai-iltana ennätyspainoilla kyykkääminen salilla.

Instagram, Enan digitaalinen päiväkirja, mahdollistaa pietarsaarelaiselle arkensa visuaalisen tallentamisen