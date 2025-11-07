Paikallisuutiset
Pietarsaarelainen koira sai kuolemantuomion – hovioikeus piti sitä yhä vaarallisena
Omistaja yritti pelastaa viiden vuoden ikäisen koiransa koulutuksella, mutta tuomioistuin piti sitä yhä vaarallisena.
Vaasan hovioikeus on päättänyt, että pietarsaarelaisen naisen omistama sekarotuinen koira on lopetettava sen vaarallisen käyttäytymisen vuoksi. Päätös vahvistaa aiemman Pohjanmaan käräjäoikeuden ratkaisun.
Kyseessä on noin 60 kilogrammaa painava sekarotuinen koira, jossa on pitbullin, canecorson ja s