Paikallisuutiset

Pietarsaaren sairaalan yöpäivystyksen lakkauttamista suunnitellaan – säästötoimet iskevät Pohjanmaan hyvinvointialueelle

Tapio Lehtinen Keskipohjanmaa

Malmin päivystyksen rajoittaminen ympärivuorokautisesta toiminnasta kello 8–22 aukioloaikoihin säästäisi arviolta 700 000 euroa vuosittain. Kuva: Pirkko Högkulla

Pohjanmaan hyvinvointialueen palveluverkkoon on tulossa merkittäviä säästötoimenpiteitä, jotka on nyt julkistettu. Pohjoisen alueen näkökulmasta merkittävin muutos on Pietarsaaressa sijaitsevan Malmin sairaalan yöpäivystyksen lakkauttaminen. Jatkossa päivystys toimisi kello 8–22 kaikkina viikonpäivi