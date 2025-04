Paikallisuutiset

Rokottamattomien lasten osuus kasvoi Keski-Pohjanmaalla – Tilastoissa huonoon valoon nousee erityisesti yksi alueen kunta

Soiten alueen neuvoloissa on huomattu, että yleinen ilmapiiri rokotuksia kohtaan on muuttunut negatiivisemmaksi. Esimerkiksi rokotevastaisuus koronan jäljiltä näkyy yhä.

Rokottamattomien lasten osuus on noussut Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreimmat tilastotiedot kertovat, että vuonna 2022 syntyneistä rokottamattomien osuus on Soiten alueella 3,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin syntyneiden osalta on 1,6 prosentti