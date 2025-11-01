Kokkola-lehti
Pikkulotat muistavat edelleen sodan kauhut: ”Sanoivat, että teidän on jatkettava matkaa, jos mummo ja äiti kaatuvat”
Kokkolan seudun lottaperinneyhdistys kokoontuu säännöllisen epäsäännöllisesti. Nykyinen puheenjohtaja Kaija Jestoi emännöi tilaisuuksia, joihin osallistuu yleensä kymmenkunta pikkulottaa.
Kokkolan seudun lottaperinneyhdistyksen pikkulotat aloittavat tapaamisensa ruokailulla ja hyvää musiikkia kuunnellen. Lokakuun 2025 tapaamista Kokkolan kaupungintalolla voinee kuvailla yhdistyksen kaksikymmentävuotisjuhlan jälkimainingeiksi.
Paikalla ovat pikkulotista Alli Ahola, Maila Korkia-Aho, Te