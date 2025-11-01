Kokkola-lehti

Pikkulotat muistavat edelleen sodan kauhut: ”Sanoivat, että teidän on jatkettava matkaa, jos mummo ja äiti kaatuvat”

Kokkolan seudun lottaperinneyhdistys kokoontuu säännöllisen epäsäännöllisesti. Nykyinen puheenjohtaja Kaija Jestoi emännöi tilaisuuksia, joihin osallistuu yleensä kymmenkunta pikkulottaa.

Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kokkolan seudun lottaperinneyhdistyksen pikkulotat aloittavat tapaamisensa ruokailulla ja hyvää musiikkia kuunnellen. Lokakuun 2025 tapaamista Kokkolan kaupungintalolla voinee kuvailla yhdistyksen kaksikymmentävuotisjuhlan jälkimainingeiksi.

Paikalla ovat pikkulotista Alli Ahola, Maila Korkia-Aho, Te

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä