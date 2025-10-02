Paikallisuutiset
Pohde perustaa omia lastenkoteja, yksi tulossa Ylivieskaan – ”Omalla toiminnalla ei tehdä liiketoimintaa”
Pohde lisää omaa palvelutuotantoaan lastensuojelun sijaishuollossa sekä säästöjen toivossa että toiminnallisista syistä.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde suunnittelee lastenkodin perustamista Ylivieskaan entisen Sipilän palvelukeskuksen tiloihin.
Ikäihmisten palvelukeskuksen toiminta loppui elokuussa 2024, ja Pohteelta kerrottiin jo keväällä 2024, että tiloihin tulisi jatkossa mahdollisesti lastensuojeluyksikkö