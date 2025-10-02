Paikallisuutiset

Pohde perustaa omia lastenkoteja, yksi tulossa Ylivieskaan – ”Omalla toiminnalla ei tehdä liiketoimintaa”

Pohde lisää omaa palvelutuotantoaan lastensuojelun sijaishuollossa sekä säästöjen toivossa että toiminnallisista syistä.

Niemelänkylällä sijaitsevan Sipilän palvelukeskuksen toiminta päättyi reilu vuosi sitten. Nyt Pohde suunnittelee entisiin ikäihmisten tiloihin lastenkotia. Kuva: Ismo Kunelius
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde suunnittelee lastenkodin perustamista Ylivieskaan entisen Sipilän palvelukeskuksen tiloihin.

Ikäihmisten palvelukeskuksen toiminta loppui elokuussa 2024, ja Pohteelta kerrottiin jo keväällä 2024, että tiloihin tulisi jatkossa mahdollisesti lastensuojeluyksikkö

