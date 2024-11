Kotimaa

Pohjanmaalle luvassa uusi lumisadealue sunnuntaiksi – ajokeli muuttuu monin paikoin huonoksi ja tykkylumi voi aiheuttaa vahinkoja

Talvinen ajokeli 3-tiellä Nurmijärvellä 1. marraskuuta 2024. Sunnuntaiksi on luvassa uusi lumisadealue. Kuva: Heikki Saukkomaa

Ilmatieteen laitoksen mukaan luoteistuuli voimistuu sunnuntaina lounaisilla merialueilla jälleen myrskylukemiin.

Johanna Latvala, STT Keskipohjanmaa

Hirmumyrskylukemat ovat takanapäin, mutta lauantainakin suuressa osassa maata vaikuttaa reipas luoteistuuli. Näin kuvaa Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Nina Karusto.

Heikkoja lumisateita liikkuu Suomessa itäpainotteisesti. Etelässä ja lännessä lämpöasteet liikkuvat 1–5 välillä, idässä ja pohjoisessa on paikoin pikkupakkasta. Yöksi sää laajalti poutaantuu ja selkenee.

Sunnuntaiksi lännestä saapuu matalapaineen alue, joka tuo mukanaan lumisateita ja voimistaa tuulta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Sadealue saavuttaa aamulla länsirannikon, josta sateet leviävät maan etelä- ja keskiosaan päivän aikana. Sateet muuttuvat lännessä hajanaisiksi illalla, ja puolenyön aikaan suurin osa sateista on väistynyt Venäjälle.

Ilmatieteen laitoksen mukaan sateet tulevat lumena matalapaineen keskuksen pohjoispuolella ja vetenä sen eteläpuolella. Vesi- ja lumisateen raja kulkee karkeasti Satakunnan pohjoisosasta Uudenmaan itäosaan ulottuvalla linjalla.

Lunta kertyy Pohjanmaalta Pirkanmaan kautta kohti Kymenlaaksoa ulottuvalle alueelle pääosin 5–10 senttiä, kaakkoon paikoin enemmänkin.

– Se voi hankaloittaa ajokeliä, Karusto sanoo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Lumi- ja räntäsateen vuoksi sunnuntaille onkin annettu monin paikoin varoitus huonosta ajokelistä. Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa ajokeli voi muuttua erittäin huonoksi.

Perjantaina tykkyvahingoista kärsineille alueille voi Ilmatieteen laitoksen mukaan aiheutua lisävahinkoja sunnuntain märän lumen myötä. Uusia tykkyvahinkoja voi muodostua myös maan kaakkoisosaan, jossa lumikertymät ovat ennusteen mukaan suurimmat.

Sunnuntain lämpötilat ovat Karuston mukaan samansuuntaiset kuin lauantaina.

– Lounaassa lämpötila nousee plussalle, siellä tulee vettä. Muutoin lämpötila on lumisateessa aika laajalti nollassa. Poutaisemmalla alueella pohjoisessa on päivällä pakkasta, Karusto kertoo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Luoteistuuli voimistuu sunnuntaina lounaisilla merialueilla jälleen myrskylukemiin. Satakunnan ja Varsinais-Suomen rannikkokaistaleella tuulivahingot voivat olla jälleen mahdollisia, vaikkakin ennustetut tuulen nopeudet ovat heikompia kuin perjantaina havaitut.

Rauman Kylmäpihlajan havaintoasemalla mitattiin perjantaina ensimmäistä kertaa Suomen mittaushistoriassa hirmumyrskytuulta merialueilla. Keskituuli 10 minuutin jaksolta ylsi lukemiin 33,5 metriä sekunnissa. Perjantain myrskystä käytetään nimeä Lyly, Ilmatieteen laitos kertoo.

Laitoksen mukaan hirmumyrskytuulen määritelmä Suomessa on, että tuulen nopeus on vähintään 33 metriä sekunnissa 10 minuutin keskiarvona.

Tuuli alkoi voimistua läntisillä merialueilla perjantaina iltapäivällä, ja tuulihuippu saavutettiin iltakahdeksan jälkeen. Läntisillä merialueilla tuuli yltyi yleisesti myrskylukemiin.

– Myrsky itsessään ei ollut mitenkään yllätys, myrskyvaroitus oli monta päivää. Tavallaan sen voimistuminen tuli aika nopealla aikataululla. Päivän aikana ennusteissa laitettiin kovempia lukemia esimerkiksi varoituskarttaan, mutta ne eivät ihan yltäneet siihen hirmumyrskylukemaan, Karusto sanoo.

Ilmatieteen laitoksen mukaan edellinen ennätys oli Aapeli-myrskyssä tammikuussa 2019. Tuolloin Kökarin Bogskärin asemalla keskituuleksi mitattiin 32,5 metriä sekunnissa.

– On hyvä huomioida, että vaikka nyt kyseessä oli merialueella ensimmäinen hirmumyrskylukema, on meillä tunturiasemia, jotka ovat vielä huomattavasti tuulisempia korkeuden puolesta. Siellä meillä on kyllä havaittu hirmumyrskytuulia aiemmin, Karusto huomauttaa.

Tuuli oli perjantaina maa-alueilla puuskissa lähellä lounaisrannikkoa pääosin 20–25 metriä sekunnissa. Kauempana rannikosta puuskat jäivät alle 20 metriin sekunnissa.

Voimakas tuuli kaatoi puita ja aiheutti sähkökatkoksia. Ilmatieteen laitoksen mukaan vahinkojen suurta määrää selittää osaltaan roudaton maa sekä tavanomaisesta lounaistuulesta poikkeava, luoteesta puhaltanut tuulensuunta.

Lauantaina esimerkiksi Satakunnassa pelastuslaitoksella on ollut runsaasti vahingontorjuntatehtäviä. Tehtävät ovat pelastuslaitoksen mukaan liittyneet muun muassa tielle kaatuneisiin puihin.

Perjantain matalapaine aiheutti myös runsaita lumikertymiä maan länsi- ja eteläosaan. Ajokeli muuttui erittäin huonoksi, ja tykkylumi sai aikaan sähkökatkoja.

Ilmatieteen laitos kertoo, että Energiateollisuuden mukaan sähköttömiä asiakkaita oli tuulesta ja tykystä johtuen yhteensä noin 67 000. Sähkökatkokartan mukaan yli 11 000 asiakasta oli sähköttä vielä lauantaina iltapäivällä kello kolmen aikaan.