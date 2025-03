Paikallisuutiset

Pohjanmaan poliisi pyytää havaintoja kadonneesta 24-vuotiaasta miehestä

Frida Keränen Keskipohjanmaa

Poliisi on julkaissut kuvan kadonneesta. Kuva: Pohjanmaan poliisi

Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella on kadoksissa 24-vuotias Aleksi Kamunen. Kamunen on noin 175 senttimetriä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan hoikka. Hänellä on hieman kihartavat hiukset. Päällään hänellä on harmaat housut, tumma takki ja musta reppu.

Poliisi pyytää yleisöhavaintoja Kamusesta. Havainnoista pyydetään ilmoittamaan Pohjanmaan poliisilaitoksen vihjenumeroon 0295440513.