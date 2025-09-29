Ulkomaat

Pohjoismaisten lentokenttien droonihäirinnän takana todennäköisesti Venäjä, sanoo Ruotsin Kristersson

Myös Tanskan pääministeri on sanonut, että Euroopan turvallisuuden pääasiallinen uhka tulee Venäjältä.

STT–AFP-Ritzau
Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson sanoo, että tanskalaisiin ja norjalaisiin lentokenttiin kohdistuneen droonihäirinnän takana oli todennäköisesti Venäjä.

Pääministeri sanoi ruotsalaiselle TV4:lle, että Venäjä todennäköisesti yrittää toiminnallaan lähettää viestin Ukrainaa tukeville maille.

Toisin k

