Pohjoismaisten lentokenttien droonihäirinnän takana todennäköisesti Venäjä, sanoo Ruotsin Kristersson
Myös Tanskan pääministeri on sanonut, että Euroopan turvallisuuden pääasiallinen uhka tulee Venäjältä.
Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson sanoo, että tanskalaisiin ja norjalaisiin lentokenttiin kohdistuneen droonihäirinnän takana oli todennäköisesti Venäjä.
Pääministeri sanoi ruotsalaiselle TV4:lle, että Venäjä todennäköisesti yrittää toiminnallaan lähettää viestin Ukrainaa tukeville maille.
